Богдан Беспалов раскрыл подробности финансового положения беглеца.

Известный украинский певец Олег Винник, который в начале полномасштабного вторжения сбежал из Украины, оказался в ужасном финансовом положении. У артиста нет денег для возрождения своей карьеры.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов на своем YouTube-канале. По словам звездного обозревателя, Винник за время жизни в Германии, куда он уехал в феврале 2022 года, задолжал крупные суммы и теперь у него нечем их отдавать.

На счетах исполнителя закончились деньги и он буквально стал банкротом, говорит Беспалов. Блогер добавил, что из-за нехватки финансов Олег вряд ли сможет возродить свою музыкальную карьеру. Однако сейчас его команда активно работает над тем, чтобы найти пиар-менеджеров, которые бы помогли Виннику восстановить его репутацию в Украине.

"Сейчас его представители активно прозванивают топовых пиарщиков, предлагая сотрудничество и большие средства. Наш источник смог узнать, что сегодня Олег Винник тотально банкрот. У него нет денег, он в долгах. Именно поэтому Олег все, что может предложить, это остатки своих сбережений и просто долги, в которые он тотально влез. Поэтому, как бы он ни старался, карьеру он не сможет свою возродить, что бы он ни делал, потому что у него элементарно нет денег", - отметил звездный обозреватель.

К слову, 2 года певец молчал о войне в Украине и не выходил на связь. Его экс-продюсер рассказывал, что он незаконно пересек границу, прячась под одеялом в авто. Сам Олег утверждал, что уехал якобы из-за болезни. Неожиданно в августе он выпустил новую песню и даже анонсировал мировое турне.

Напомним, ранее Светлана Билоножко ответила, при каком условии Олег Винник может вернуться в Украину. Певица объяснила, что нужно сделать коллеге, чтобы восстановить репутацию в украинском шоубизнесе.

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