Олег Винник вернулся в Украину, - блогер

Его заметили в центре столицы.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов со ссылкой на свое сообщество сплетников сообщил, что в Украину вернулся певец Олег Винник, который с начала полномасштабного вторжения отсиживался в Германии.

Как рассказали Беспалову его "котята", они видели Винника в центре Киева за рулем автомобиля. А затем появилась информация о том, что его менеджмент предлагает топовым пиарщикам сотрудничество с артистом, однако все они отказываются.

"Они бояться репутационных рисков, потому что пиарщикам с именем есть что терять", - сказал Беспалов.

Также он в недоумении от того, почему Винник вернулся в Украину:

"Какого черта Винник в Киеве? С чего он взял, что каким-то чудом ему удастся реанимировать свою карьеру? Кто сейчас стоит за Винником и кто заинтересован в отбеливании и возвращении его в украинское информационное пространство?"

Напомним, ранее в сеть "слили" фото квартиры, где живет Олег Винник в Германии. Как сообщает источник, квартира Олега Винника находится на окраине Берлина, в районе Шарлоттенбург. В этом районе нередко селятся выходцы из России.

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