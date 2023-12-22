На актера подала в суд его бывшая помощница.

Известного американского актера Вина Дизеля обвинили в Сексуальном насилии. Иск на звезду фильмов "Форсаж" подала его бывшая помощница Аста Йонассон. Она утверждает, что Дизель напал на нее осенью 2010 года в Лос-Анджелесе, передает телеканал CNN.

По утверждению Йонассон, Дизель напал на нее в номере отеля и мастурбировал при ней. В жалобе говорится, что Дизель проигнорировал "четкие заявления Йонассона о несогласии", а после того, как она "закричала и побежала в ближайшую ванную", он "прижал ее своим телом к стене".

Также утверждается, что спустя пару часов после случившегося сестра Вина Дизеля якобы позвонила помощнице и уволила ее.

Видео дня

В иске Йонассон, кроме обвинения в сексуальном насилии, заявила о дискриминации по признаку пола, умышленном причинении эмоционального расстройства и неправомерном увольнении.

Вин Дизель - актера обвиняют в изнасиловании: что еще известно

Аста Йонассон сообщила, что "страдала и страдает от унижения, эмоционального стресса, душевной и физической боли". Решиться подать иск ей помогло движение Me Too. Согласно иску, она требует наложения гражданского штрафа в размере 10 000 долларов за каждое нарушение.

"Вин Дизель категорически отвергает это утверждение", - заявил адвокат Diesel Брайан Фридман, комментируя обвинения.

Как известно, Вин Дизель снялся в более чем 60 сериалах и фильмах. Он также входит в число продюсеров всемирно известной франшизы фильмов "Форсаж".

Вас также могут заинтересовать новости: