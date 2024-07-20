Пропагандист ответил, сколько лет не общался с родным человеком.

Известный российский ведущий, актер и фанат Путина Борис Корчевников, который ранее полностью оглох, признался, что годами не общался с отцом. Мужчина открестился от звездного сына.

Как пишут российские СМИ, отец отказался от пропагандиста еще более 40 лет назад. Он бросил сына, когда тот был еще в маленьком возрасте. Мужчина не хотел поддерживать связь с Корчевниковым.

"Мой папа - властный, сильный человек, руководитель большого коллектива, много лет не решался проявить себя никак. И ходил, смотрел на меня издалека годами, лет 10, наверное", - отметил сторонник оккупационной власти.

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Много лет назад отец Бориса - Вячеслав Орлов - работал на советском телевидении. Он, как и сын, поддерживал путинский режим. Потом Орлов руководил театром имени Маяковского, а позже пошел работать в Московский драмтеатр и стал его президентом.

Мужчина умер в 69 лет. По словам его сына, за несколько минут до смерти родственникам удалось помириться. Как рассказал путинист, это позволило ему простить отца.

"Когда папа умирал, я был рядом, понимая, что иначе он не сможет с миром уйти, ему нужно и мое прощение, и моя рука", - добавил пропагандист.

Что известно о Корчевникове

Свою популярность Корчевников получил благодаря сериалу "Кадеты". Там он сыграл роль Ильи Синицына. Сейчас он ведет программу "Судьба человека" на российском телевидении.

Борис известен своей антиукраинской позицией. Ведущий с экранов часто несет различные глупости о войне, подпевает российской пропаганде, а украинцев называет "нацистами". Зато Путина он называет "великим лидером, который пришел спасать Украину". Он неоднократно бывал на временно оккупированных территориях, поддерживая захватчиков и убийц.

Напомним, ранее у Корчевникова случилась истерика из-за монумента "Родина-мать" в Киеве.

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