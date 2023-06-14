Россияне утверждают, что Брежнева якобы готова петь на корпоративах.

Российские пропагандистские СМИ заявили, что Вера Брежнева якобы выступает перед олигархами и может приезжать на территорию страны-агрессора с корпоративами. Певица, как утверждается, готова на это за щедрый гонорар.

"Вокалистка готова за некоторую сумму спеть перед кем угодно. Например, перед олигархами. Правда, стоит это недешево. Цента патриотизма - 40 тысяч евро (примерно 1 млн. 600 тысяч гривень - УНИАН). Говорят, выступление на недавней частной вечеринке прошло успешно", - сообщает пропагандистское издание "Царьград" в Telegram.

Певицу также пытаются обвинить в том, что она не избавилась от бизнеса в РФ. Брежнева якобы продолжает зарабатывать на продаже косметики и одежды.

"Стало известно, что у Брежневой как минимум два бизнеса в нашей стране. Первый связан с косметикой (Vera by Vera Brezhneva), второй – люксовая одежда бренда Myseasons", - утверждает издание.

Однако является ли это правдой - неизвестно. Сама Вера Брежнева не комментирует информацию росСМИ. А пропагандисты свои обвинения не подтвердили фактами.

Что Вера Брежнева говорит о войне в Украине

До начала полномасштабной войны РФ против Украины Брежнева, родившаяся в Днепропетровской области, жила и выступала на территории страны агрессора. Более того, в одном из интервью она когда-то заявляла, что не является украинской певицей.

Однако после 24 февраля 2022 года Брежнева выехала из РФ. Она начала публиковать посты с призывами остановить войну, однако не говорила, кто именно ее начал. Вскоре стало известно, что певица помогала украинским беженцам в Польше, также она выпустила несколько песен на украинском языке. Недавно Лайма Вайкуле рассказала, что сейчас Брежнева живет в Риге.

Вас также могут заинтересовать новости: