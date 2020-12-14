Популярная украинская певица и экс-"виагра" Вера Брежнева похвасталась своей стройной фигурой.
Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram. Она показала домашний "лук".
Читайте такжеОльга Сумская рассекретила имя внука и рассказала, на кого он похожНа фотографии Брежнева позировала, сидя на диване. Вера предстала в бежевом топе и лосинах. Такой наряд подчеркнул сочную грудь и стройную фигуру звезды.
"На домашнем! Кто угадает, почему улыбаюсь?",- написала исполнительница.
В комментариях под этой заметкой фаны поинтересовались весом артистки, она ее рассекретила - 55 кг.
Кто такая Вера Брежнева
- Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась 3 февраля 1982 года в Днепропетровской области.
- Певица была солисткой группы "ВИА Гра" в 2003-2007 годах. После ухода из коллектива начала сольную карьеру.
- Певица замужем за продюсером Константином Меладзе с 2015 года.
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