Певица показала новое фото с отдыха.

Известная певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фото она позирует в черном купальнике, панаме и прикрывает ягодицы парео. А дополнила она такой пляжный образ солнцезащитными очками. Стоит отметить, что у Веры потрясающая фигура.

"Красивая", "Куколка", "Шикарная", "Самая красивая мама", "Всем бы так выглядеть мамам и не мамам", - написали поклонники под фото.

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Автор: Диана Могилевич