Брежнева показала фигуру / instagram.com/ververa
Известная певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram новый снимок.
Читайте такжеШерон Стоун рассказала, что в детстве ее насиловал дедушка
На фото она позирует в черном купальнике, панаме и прикрывает ягодицы парео. А дополнила она такой пляжный образ солнцезащитными очками. Стоит отметить, что у Веры потрясающая фигура.
"Красивая", "Куколка", "Шикарная", "Самая красивая мама", "Всем бы так выглядеть мамам и не мамам", - написали поклонники под фото.
Брежнева показала фигуру / instagram.com/ververa
Другие новости УНИАН:
- Меган Маркл хочет рожать второго ребенка дома
- Леся Никитюк рассказала, как едва не стала жертвой лошади
- "Глаз не отвести": в сеть слили фото Тины Кароль без макияжа
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram