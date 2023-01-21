Участнице пророчили победу, но в девятом выпуске Топольский попрощался с ней. Как говорила девушка, она сама захотела уйти.

Актриса Виктория Варлей приняла участие в 12-ом сезоне шоу "Холостяк", где боролась за сердце Алекса Топольского. К сожалению или к счастью, отношения у них не сложились - Алекс попрощался с участницей в девятом выпуске шоу.

Сейчас в интервью УНИАН Варлей рассказала подробности своего пребывания на проекте. Девушка призналась, что там реально могут возникнуть чувства, но происходит это сложнее, чем в реальной жизни, потому что все постоянно находятся перед объективами камер.

Виктория призналась, что к Топольскому у нее действительно были чувства:

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"У меня действительно возникло чувство. Я думаю, что это было видно, когда мы пошли с Алексом плавать на закате. Но когда я вернулась обратно в гостиницу, мне было очень грустно, ведь у меня не было возможности написать ему какое-нибудь сообщение, не было возможности пофлиртовать еще. То есть когда зарождаются чувства, их нужно поддерживать, а тут они зародились и… все. И у тебя нет возможности их как-то поддерживать".

Варлей добавила, что за девять недель проекта у нее было всего два индивидуальных свидания. Этого, по ее мнению, мало, чтобы действительно сблизиться и влюбиться.

"Думаю, что больше шансов влюбиться было у девушек, чаще ходивших на индивидуальные свидания", - добавила актриса.

Холостяк-12: кто победил

В финал 12-го сезона романтического шоу вышли Саша Мудрая и Катя Лозовицкая. Алекс Топольский сделал выбор в пользу Кати, однако на пост-шоу 20 января стало известно, что они уже не вместе.

Катя и Алекс рассказали, что решение о расставании было обоюдным.

"У нас оказались разные взгляды на отношения. У меня были некие ожидания от мужчины - забота, инициативность, ухаживания, но в наших отношениях я этого не увидела. Мне стало некомфортно", - сказала Катя в эфире пост-шоу.

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