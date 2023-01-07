Она пропустила спектакль со своим участием, поэтому коллеги встревожились за нее.

Российская актриса Татьяна Кравченко нашлась. По данным росСМИ, с ней все хорошо - она жива и здорова. Однако причину ее исчезновения в театре не комментируют.

"С Татьяной Эдуардовной все хорошо, мы с ней на связи. 10 января она по графику играет в спектакле "Женитьба", а 17 января – выйдет на сцену в постановке "Под одной крышей". Что касается инцидента с ее исчезновением, здесь мы никаких комментариев не даем", – сообщили в пресс-службе театра.

Ранее ряд СМИ сообщали, что Кравченко не пришла на свой спектакль, так как ушла в запой. Тем не менее, по неподтвержденной информации, проблема могла быть в другом.

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Отмечается, что Кравченко якобы впала в депрессию из-за смерти бывшего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова. Они были хорошими друзьями.

Татьяна Кравченко и ее позиция по войне в Украине

Звезда "Сватов" Татьяна Кравченко родилась в украинском Донецке, однако строить карьеру решила в РФ. До сих пор она публично не высказала свою позицию по войне в Украине.

Однако, если она продолжает выступать в стране-агрессоре, можно сделать вывод, что Кравченко поддерживает агрессию Владимира Путина.

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