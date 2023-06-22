Она страдает от алкогольной зависимости.

Российскую актрису, поддержавшую войну против Украины, Татьяну Кравченко обнаружили пьяной в туалете поезда. Позже появилось фото, на котором заметно, что знаменитость очень изменилась в худшую сторону.

Она сильно располнела, небрежно выглядит, да и не может уже самостоятельно передвигаться. По одной из московских улиц ее вели под ручки.

"Ехала я сегодня из Петербурга в Москву с актрисой Татьяной Кравченко. Она совсем плоха. Когда я зашла в туалет, то увидела ее, сидящую на унитазе, пьяную в дугу. Она забыла закрыть дверь. Жаль ее, конечно. Как видите, она даже на ногах не стоит, ее буквально поддерживают с двух сторон", - говорится в Telegram-канале "Небожена".

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Стоит отметить, что о проблемах с алкоголем у Кравченко известно уже давно. Актер Станислав Садальский неоднократно говорил, что актриса злоупотребляет спиртными напитками. Более того, не так давно она просто не явилась на спектакль в Санкт-Петербурге, чем в очередной раз спровоцировала слухи о бесконечных пьянках.

После этого она несколько дней не выходила на связь. Садальский даже предлагал выломать дверь ее квартиры.

Напомним, ранее Татьяна Кравченко заявила, что поехала бы на фронт помогать раненым оккупантам, чтобы они продолжали геноцид украинского народа.

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