Пара переживает тяжелый период.

Блогер Богдан Беспалов сообщил, что в отношениях солистки Hardkiss Юлии Саниной и ее супруга Вала наступил кризис. По его словам, речь зашла даже о разводе, однако ни Санина, ни ее супруг этого не хотят.

"Юлия понимает, что ее отношения доходят до какого-то логического завершения", - сказал Беспалов на своем YouTube-канале.

Он добавил, что именно Вал доминирует в их отношениях, а артистка никогда с мужем не спорила и делала так, как он просил.

"Но она выросла, изменилась как личность, как женщина. И сейчас мнения относительно развития у Вала и Юлии отличаются. Поэтому не могу сказать, что они разводятся прямо сейчас, но они переживают очень сложный кризис", - добавил блогер.

Отметим, Юлия Санина состоит в отношениях с креативным продюсером и гитаристом группы The Hardkiss Валерием Бебко с 2009 года. Свои отношения пара скрывала на протяжении 5 лет.

Спустя полгода со дня знакомства Валерий Бебко сделал Юлии предложение, но затем ещё полтора года она проходила в невестах. Свадьба была оформлена в украинском аутентичном стиле. 21 ноября 2015 года у пары родился сын Даниил.

Напомним, ранее Настя Каменских ответила, разводится ли она с Потапом.

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