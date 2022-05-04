Музыканты, которые после полномасштабного вторжения РФ в Украину, сменили род деятельности, нашли о чем поговорить.

Украинский музыкант Святослав Вакарчук восхитился своим коллегой Колей Сергой. Оба артиста после полномасштабного вторжения РФ в Украину сменили род деятельности и стали на защиту своей страны.

Совместное фото с Сергой лидер группы "Океан Эльзы" опубликовал на своей странице в Instagram.

"Коля – для меня человек-открытие! Настоящий одессит с большим украинским сердцем! Кстати, вчера весь вечер обсуждали квантовую механику. На украинском языке, конечно", - подписал Вакарчук.

Отметим, ранее Коля Серга признался, готов ли он стрелять в противника.

Также УНИАН писал, что Вакарчук снял новый клип на песню "Обійми" в разрушенном Харькове.

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