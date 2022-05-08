Украинский музыкант Святослав Вакарчук, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину вступил в ряды военных и пошел защищать свою страну, встретился с мамой, чтобы поздравить ее с Днем матери. Трогательное видео артист выложил у себя в Instagram-блоге.
"Поздравления всем украинским матерям и матерям всего мира с Днем матери. Я сегодня со своей любимой мамочкой в нашем родном городе Мукачево. Специально приехали сюда на один день. Помимо того, что встретились с волонтерами, еще и побыли вместе. Мама, я тебя очень люблю! Спасибо за то, что подарила мне жизнь!", - сказал Вакарчук, обратившись к маме, после чего обнял ее и поцеловал в щеку.
Мама Святослава Светлана Александровна отметила, что поздравляет с праздником всех детей и мам.
Отметим, недавно Вакарчук побывал в полуразбитом Харькове, где снял новый клип на песню "Обійми".
Напомним, ранее лидер группы "Океан Эльзы" показал разбитый оккупантами Харьков, где повсюду осколки и воронки от снарядов.
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