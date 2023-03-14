В этот день 9 лет назад был сформировав первый добровольческий батальон, который принимал участие в АТО (ООС).

В Украине 14 марта - День добровольца. В честь этого украинский музыкант и волонтер Святослав Вакарчук записал видеообращение. Он поблагодарил всех причастных за борьбу во благо свободы и независимости Украины.

"Эти тысячи ребят (добровольцы, - ред) - наглядный пример того, что государство - это люди. Именно этот принцип мы сегодня защищаем перед врагом. И мы обязательно победим", - сказал Вакарчук в своем обращении.

Отметим, Святослав Вакарчук сейчас активно помогает военнослужащим на фронте. Он часто дает концерты за границей - мероприятия помогают собрать средства для ВСУ и пострадавших от кровавой политики кремля мирных жителей.

Видео дня

Реакция соцсетей

"С днем наших добровольцев, ангелов-хранителей! Безграничное уважение и уважение тем, кто с начала войны не сложил руки и присоединился к поддержке и защите Украины"

"Спасибо вам огромное за все, что вы делаете для нашей страны. Слава Украине!"

"Добровольцы - наши ангелы-хранители!"

"Низкий поклон вам!"

Отметим, именно 14 марта 2014 года в Украине был сформирован первый добровольческий батальон.

Напомним, Жадан провел благотворительный вечер на Манхэттене и рассказал, сколько удалось собрать для ВСУ.

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