Украинский музыкант и лидер группы "Океан Эльзы" записал видеообращение в честь дня рождения Героя Украины и командира "Азова" Дениса Прокопенко. Ролик артист опубликовал в своем Instagram-блоге.
Сообщается, что 27 июня военнослужащему, который сейчас находится в плену, исполнился 31 год.
"Сегодня день рождения у Дениса Прокопенко, легендарного командира легендарного полка "Азов", защищавшего Мариуполь. Мы пока еще не виделись, но за месяцы общения по телефону я почувствовал его, как человека. И могу сказать, что восхищаюсь им как воином и горжусь как патриотом", - сказал Вакарчук.
Музыкант отметил, что ощущает гордость за Дениса и его побратимов.
"В день рождения Дениса я хочу пожелать ему, его семье, а также семьям всех его побратимов, чтобы ребята, которые сейчас находятся в очень непростых условиях и проходят непростые испытания, как можно скорее вернулись домой, к родным, к родной украинской земле", - резюмировал Святослав.
Отметим, 19 марта военнослужащий Денис Прокопенко был награжден званием Герой Украины за оборону Мариуполя во время нападения российских захватчиков.
В комментариях к поздравлениям Святослава Вакарчука присоеденились и другие украинцы.
Напомним, российский поэт Быков посетил Киев, украинцы возмутились.
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