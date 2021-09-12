Супруги даже на людях не скрывают нежные чувства друг к другу.

Российские звезды Алла Пугачева и Максим Галкин на одном из светских мероприятий не смогли сдержать своих чувств и страстно поцеловались.

Этот момент попал на видео, а затем его опубликовали на фан-страничке их дочери Лизы в Instagram.

В кадре Максим Галкин есть торт, а затем протягивает голову к Пугачевой, чтобы поцеловать ее. Изначально они просто чмокнулись в губы, а затем Алла Борисовна проявила всю свою страсть и поцеловала своего супруга по-взрослому.

"Сладкая парочка", - говорится в описании к ролику.

"Любовь всем возрастам покорна", "Вкусняшки", "Счастливы вместе", "Совет да любовь", - пишут поклонники в комментариях.

Алла Пугачева и Максим Галкин: история отношений

Пугачева и Галкин познакомились на съемках клипа песни Примадонны "Будь или не будь", которые проходили 20 лет назад. 23 декабря 2011 года они официально поженились. Для Пугачевой это уже пятый брак. Ранее она была замужем за цирковым артистом Миколасом Орбакасом, за кинорежиссером Александром Стефановичем, который недавно умер, за продюсером Евгением Болдиным и за певцом Филлипом Киркоровым.

Стоит отметить, что Галкин и Пугачева воспитывают 8-летний двойняшек от суррогатной матери - Лизу и Гарри, которые в этом году пошли во второй класс. Также у Примадонны есть дочь от первого брака Кристина Орбакайте.

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Автор: Диана Могилевич