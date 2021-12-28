На видео певицы выступают на одной сцене.

Украинская певица Юлия Санина 16 лет назад выступала на одном из талант-шоу, на котором ведущей была Тина Кароль. Тогда звезды вместе выступили на одной сцене.

Читайте также56-летняя Ассия Ахат впервые призналась, что стала бабушкой"Неслучайные случайности или мечты, которые стали реальностью. Вот эта пятнадцатилетняя девочка с горящими глазами. Могла ли она знать, что пройдет 14 лет и у нее будет своя успешная группа? Что она споет в дуэте с Тиной Кароль, которой восхищалась уже тогда", - подписала ролик Юлия Санина.

Отметим, в 2021 году Санина и Кароль выпустили дуэтную песню "Вільна". Более того, эта песня стала саундтреком к фильму "Віддана".

Напомним, ранее группа The Hardkiss представила экшен-клип в японском стиле на песню "Сестра".

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