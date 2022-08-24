Юрий Шевчук должен будет выплатить, согласно решению суда, 50 тысяч рублей

Лидера российской группы ДДТ Юрия Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за дискредитации армии РФ. Он во время концерта выступил с антивоенным обращением и рассказал о своем понимании слова "Родина".

Об этом адвокат артиста Александр Передрук рассказал в комментарии российскому изданию РБК.

Отмечается, что Шевчук пытался оспорить обвинение в дискредитации армии, ссылаясь на допущенные на формальные нарушения. При этом его защита настаивала на том, что музыкант выражал собственное мнение, на что имеет конституционное право. В свою очередь судья отклонил аргументы защиты и признал слова Шевчука дискредитацией.

"Задавая подобные вопросы, Шевчук Ю.Ю. как раз и призывает зрителей давать оценку событиям, происходящим на Украине, побуждает сомневаться относительно целей нахождения Вооруженных сил РФ при осуществлении СВО, подменяя и компрометируя цели и задачи использования Вооруженных сил при осуществлении СВО. При этом необязательно озвучивать слова "Вооруженные силы РФ" и "армия", - указано в постановлении суда.

Кроме того, провели экспертизу слов музыканта, которая установила "негативную оценку решения президента Российской Федерации Путина В.В. о специальной военной операции на Украине, выраженная в имплицитной форме".

Как ранее сообщал УНИАН, Лидер российской группы ДДТ Юрий Шевчук выступает против войны в Украине. На одном из концертов он сказал, что "Родина - это не ж*па президента, которую надо целовать". Из-за этого на него завели административное дело за такое высказывание во время выступления в Уфе.

Вас также могут заинтересовать новости: