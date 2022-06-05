Продюсер Сазыкина высказалась о Дорне.

Российский продюсер Олеся Сазыкина высказалась по поводу украинского артиста Ивана Дорна. Она рассказала, что во время его визита в Москву еще в довоенное время он требовал флаг Украины, читал стихи на украинском и называл себя патриотом.

Об этом она сказала "Пятому каналу".

Сазыкина добавила, что перед новогодним концертом в РФ Дорн попросил украсить его номер в отеле желто-синими шарами, а вместе исполнение своих песен читал стихи на украинском.

Она отметила и то, что музыкант тогда слушал речь президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее Ивану Дорну запретили въезд в Россию на 50 лет из-за его антивоенной позиции. Позже он заявил о готовности вернуться в Москву и назвал главное условие.

Кроме того, Дорн отреагировал на бомбежку родного Славутича: "Нападая на Славутич, вы нападаете на людей из разных стран, которых переселили в Украину для устранения последствий взрыва на Чернобыльской АЭС. Это лучшие умы Украины, России, Белоруссии, Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии, Азейбарджана. Вы нападаете на мир".

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