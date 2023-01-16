Российский актер Владимир Ипатов, который чаще всего играл роль бездомного мужчины, умер. Его тело нашли спустя месяц после его исчезновения.
Как сообщают росСМИ, родные Ипатова не искали его. Поэтому о его смерти ничего не было известно. Со временем дочь актера все же решила обратиться в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов взломали дверь в квартиру знаменитости и нашли его тело. Предварительно сообщается, что следов насильственной смерти не обнаружено. Вероятнее всего, он умер естественным путем.
Чем известен Владимир Ипатов
Актер снимался в таких сериалах как "Физрук", "Интерны", Беглец", "Софья" и других. Больше всего запомнился игрой в проектах "Папины дочки", "Закрытая школа" и "Последний богатырь". Чаще всего он играл нищих и бездомных, так как под эти роли идеально подходила его внешность.
Несмотря на активные съемки, он редко давал интервью. Рассказывать о биографии и семье Владимир также не любил.