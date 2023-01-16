О смерти Владимира Ипатова стало известно 16 января.

Российский актер Владимир Ипатов, который чаще всего играл роль бездомного мужчины, умер. Его тело нашли спустя месяц после его исчезновения.

Как сообщают росСМИ, родные Ипатова не искали его. Поэтому о его смерти ничего не было известно. Со временем дочь актера все же решила обратиться в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов взломали дверь в квартиру знаменитости и нашли его тело. Предварительно сообщается, что следов насильственной смерти не обнаружено. Вероятнее всего, он умер естественным путем.

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Чем известен Владимир Ипатов

Актер снимался в таких сериалах как "Физрук", "Интерны", Беглец", "Софья" и других. Больше всего запомнился игрой в проектах "Папины дочки", "Закрытая школа" и "Последний богатырь". Чаще всего он играл нищих и бездомных, так как под эти роли идеально подходила его внешность.

Несмотря на активные съемки, он редко давал интервью. Рассказывать о биографии и семье Владимир также не любил.

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