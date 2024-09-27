В команде Олега Винника ответили, действительно ли он вернулся в Украину

По словам его представительницы, это неправда.

Вчера, 26 сентября, обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов сообщил, что его "кошечка" из сообщества сплетников заметила в центре Киева певца Олега Винника, который в начале полномасштабного российского вторжения уехал в Германию.

Он добавил, что сейчас Винник пытается вернуться на украинскую сцену, поэтому предлагает сотрудничество топовым пиарщикам, однако все отказываются от работы с ним, чтобы не понести репутационные риски.

Однако глава официального фан-клуба Олега Винника Валерия Барон отметила, что это неправда. По ее словам, артист не возвращался в Киев.

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"Я не могу подтвердить такую информацию. Даже представления нет кто и зачем распространяет такие слухи", — сказала Барон в комментарии изданию "Фокус".

Отметим, в начале полномасштабной войны России против Украины, которая началась 24 февраля 2022 года, Олег Винник не делал громких заявлений и не появлялся в информационном пространстве так активно, как многие другие украинские артисты. Позже стало известно, что он уехал в Германию.

Причиной его отъезда стали проблемы со здоровьем. По словам представителей артиста, Винник вынужден был покинуть Украину для прохождения лечения в Германии. Специфика его болезни не раскрывалась публично, но было отмечено, что певец нуждался в продолжительной медицинской помощи.

Отсутствие Винника в публичной сфере и его нахождение за границей вызвали в обществе критику, поскольку многие ожидали от известных личностей активной поддержки своей страны.

Напомним, ранее в сеть "слили" фото квартиры, где живет Олег Винник в Германии.

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