У себя в Telegram-канале бизнесмен рассказал о том, как провел День святого Валентина.

Главный герой 12-го сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский удивил фотографией с новой девушкой. У себя в Telegram-канале он обнародовал снимок, сделанный, судя по всему, в кафе на Бали. Там мужчина позирует в синей рубашке, и, глядя в камеру, держит свою спутницу за руку.

Лицо девушки в кадр не попало. Видно только, что она одета в белое платье с миниатюрными бретелями, и что у нее каштановый цвет волос.

"На счет празднования Дня святого Валентина что я могу сказать? Оно было очень неожиданным, если честно. Я с девушкой договорился о вечернем свидании. К сожалению, в этот вечер начался такой дождь, которого на Бали не было наверное за последние полтора месяца ни разу. Мы даже не могли вызвать такси, поэтому не смогли встретиться. Но к утру мы отпраздновали наш День святого Валентина горячим латте и круассанами", - рассказал Алекс Топольский.

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Отметим, в своем Telegram-канале Алекс Топольский ограничил возможность оставлять комментарии к фотографии с незнакомкой.

Кто такой Алекс Топольский

Бизнесмен родом из Украины, который поехал строить свою карьеру в Майами. Сейчас он живет на Бали. Стал главным героем шоу "Холостяк-12", потому что хотел найти себе жену-украинку - говорил, что украинки ближе ему по менталитету.

В финале сделал выбор в пользу модели Кати Лозовицкой, однако на пост-шоу стало известно, что пара рассталась.

Напомним, ранее "холостяк" Топольский внезапно заговорил о сексе втроем.

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