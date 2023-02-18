Главный герой 12-го сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский удивил фотографией с новой девушкой. У себя в Telegram-канале он обнародовал снимок, сделанный, судя по всему, в кафе на Бали. Там мужчина позирует в синей рубашке, и, глядя в камеру, держит свою спутницу за руку.
Лицо девушки в кадр не попало. Видно только, что она одета в белое платье с миниатюрными бретелями, и что у нее каштановый цвет волос.
"На счет празднования Дня святого Валентина что я могу сказать? Оно было очень неожиданным, если честно. Я с девушкой договорился о вечернем свидании. К сожалению, в этот вечер начался такой дождь, которого на Бали не было наверное за последние полтора месяца ни разу. Мы даже не могли вызвать такси, поэтому не смогли встретиться. Но к утру мы отпраздновали наш День святого Валентина горячим латте и круассанами", - рассказал Алекс Топольский.
Отметим, в своем Telegram-канале Алекс Топольский ограничил возможность оставлять комментарии к фотографии с незнакомкой.
Кто такой Алекс Топольский
Бизнесмен родом из Украины, который поехал строить свою карьеру в Майами. Сейчас он живет на Бали. Стал главным героем шоу "Холостяк-12", потому что хотел найти себе жену-украинку - говорил, что украинки ближе ему по менталитету.
В финале сделал выбор в пользу модели Кати Лозовицкой, однако на пост-шоу стало известно, что пара рассталась.
Напомним, ранее "холостяк" Топольский внезапно заговорил о сексе втроем.