По словам Саши Мудрой, Катя не была влюблена в Алекса.

Финалистка 12 сезона шоу "Холостяк" Саша Мудрая в интервью Анне Олицкой рассказала, что между Алексом Топольским и Катей Лозовицкой не было химии. Для нее Катя - закрытый человек, идеальнй характер которой подходит только для шоу.

По ее словам, у модели не было чувств к главному герою, она лишь хотела победить в проекте.

"Катя не была влюблена в Алекса вообще. Это было для того, чтобы получить статус победительницы. Возможно, ей как-то подсказывали, как себя вести, чтобы зрители полюбили именно ее – этот образ хорошей девочки, улыбающейся по поводу и без", – сказала Мудрая.

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Она добавила, что у Кати нет энергии, которая зажигает в мужчине желание что-то делать ради нее. Ее характер, безконфликтность были идеальными только для проекта, а в реальной жизни - нет.

Расставание Алекса Топольского и Кати Лозовицкой

Несмотря на то, что именно Катя победила в финале "Холостяка", мысли Алекса были о Саше Мудрой. Об этом он рассказал на пост-шоу "Жизнь после проекта". Саша была одной из причин, почему уже через месяц после финала Катя и Алекс расстались.

Кроме того, Топольский неоднократно говорил, что ему не хватило энергии в Кате.

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