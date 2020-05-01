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Нина Кирсо: знаменитый голос группы "Фристайл"

13:53, 01 мая 2020
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Будущая певица родилась 4 августа 1963 года в Полтаве \ instagram.com/ninakirso/

В Полтаве умерла известная певица, солистка культовой группы "Фристайл" Нина Кирсо. Ей было 56 лет и последние два года она находилась в очень тяжелом состоянии из-за болезни.

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Певица Нина Кирсо прославилась вместе с группой "Фристайл" в конце 80-х — начале 90-х. Именно эти годы стали самыми звездными для группы. Нина Кирсо прошла долгий концертный путь вместе с группой и исполнила все ее женские композиции. Среди них -  «Цветет калина», «А на небе луна», «С днем рождения, мама». 

Биография Нины Кирсо:

Будущая певица родилась 4 августа 1963 года в Полтаве. С детства Нину окружала творческая атмосфера: отец профессионально играл на аккордеоне, а мама обладала отличным голосом. Нину отдали в музыкальную школу, где она освоила фортепиано, пела в хоре. Однако после школы девушка решила поступить в инженерно-строительный институт. В 1985 году Кирсо стала дипломированным инженером, однако по специальности она не работала. В институте Нина участвовала во всех концертах, а потом присоединилась к группе «Олимпия», руководителем которой был Анатолий Розанов.

Женский репертуар в коллективе исполняла Нина Кирсо \ instagram.com/ninakirso/

"Фристайл"

Коллектив постепенно расширялся, в 1988 году Розанов пригласил еще несколько музыкантов и объявил о создании новой группы под названием "Фристайл". К музыкантам присоединился Вадим Казаченко, ставший первым вокалистом. Женский репертуар в коллективе исполняла Нина Кирсо. Долгие годы Нина Кирсо оставалась «женским голосом» «Фристайла». Также певица помогала Анатолию Розанову и в организационных вопросах: отвечала за полиграфию, фото группы, рекламные плакаты и афиши, а также нередко договаривалась о концертах и улаживала административные моменты.

Личная жизнь Нины Кирсо:

Личная жизнь Нины Кирсо сложилась счастливо. Мужем певицы стал Анатолий Розанов, основатель и руководитель группы «Фристайл». Возможно, именно общие интересы супругов стали залогом крепкой семьи. Не помешали ни разница в возрасте (Нина Кирсо моложе мужа на 9 лет), ни тот факт, что для Андрея этот брак стал вторым. В 1998-м певица родила Розанову сына. 

Болезнь Нины Кирсо:

В 2018 году поклонников Нины Кирсо взволновала новость о состоянии здоровья певицы. 1 июня ее нашли без сознания в собственном доме. Тревогу забили соседи, муж и сын Нины Кирсо были на гастролях. Медики немедленно забрали певицу в больницу. Вскоре выяснилось, что она перенесла инсульт, но так как первая помощь не была ей вовремя оказана, состояние оказалось критичным.

Певица Нина Кирсо прославилась вместе с группой "Фристайл" в конце 80-х — начале 90-х \ instagram.com/ninakirso/

На следующий день Нине Кирсо сделали операцию. Состояние певицы стабилизировалось, однако она была введена в кому. По словам родных, женщина не страдала вредными привычками и вела здоровый образ жизни. На гипертонию, которая у нее начала проявляться недавно, Нина практически не обращала внимание. Весной 2019 года Нина вышла из комы и начала открывать глаза, однако на поправку так и не пошла.

"Песни в ее исполнении звучали во всех альбомах группы, ее знали и любили не только на территории СССР, но и во многих странах мира. Нина Кирсо была соавтором нескольких песен группы "Фристайл", она автор музыки песен "Коли ти поряд" и "Україна-ненька" (к которой написала также большую часть текста). Нина была награждена знаком отличия "Патриот Украины" и рядом других почётных наград. Ее голос навсегда останется в наших песнях и в наших сердцах. Вечная память!" – сказано в сообщении на странице коллектива.

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Теги: #певица