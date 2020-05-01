Нина Кирсо: знаменитый голос группы "Фристайл"

Нина Кирсо оставалась женским голосом группы "Фристайл" с момента ее создания и до конца.

В Полтаве умерла известная певица, солистка культовой группы "Фристайл" Нина Кирсо. Ей было 56 лет и последние два года она находилась в очень тяжелом состоянии из-за болезни.

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Певица Нина Кирсо прославилась вместе с группой "Фристайл" в конце 80-х — начале 90-х. Именно эти годы стали самыми звездными для группы. Нина Кирсо прошла долгий концертный путь вместе с группой и исполнила все ее женские композиции. Среди них - «Цветет калина», «А на небе луна», «С днем рождения, мама».

Биография Нины Кирсо:

Будущая певица родилась 4 августа 1963 года в Полтаве. С детства Нину окружала творческая атмосфера: отец профессионально играл на аккордеоне, а мама обладала отличным голосом. Нину отдали в музыкальную школу, где она освоила фортепиано, пела в хоре. Однако после школы девушка решила поступить в инженерно-строительный институт. В 1985 году Кирсо стала дипломированным инженером, однако по специальности она не работала. В институте Нина участвовала во всех концертах, а потом присоединилась к группе «Олимпия», руководителем которой был Анатолий Розанов.

"Фристайл"

Коллектив постепенно расширялся, в 1988 году Розанов пригласил еще несколько музыкантов и объявил о создании новой группы под названием "Фристайл". К музыкантам присоединился Вадим Казаченко, ставший первым вокалистом. Женский репертуар в коллективе исполняла Нина Кирсо. Долгие годы Нина Кирсо оставалась «женским голосом» «Фристайла». Также певица помогала Анатолию Розанову и в организационных вопросах: отвечала за полиграфию, фото группы, рекламные плакаты и афиши, а также нередко договаривалась о концертах и улаживала административные моменты.

Личная жизнь Нины Кирсо:

Личная жизнь Нины Кирсо сложилась счастливо. Мужем певицы стал Анатолий Розанов, основатель и руководитель группы «Фристайл». Возможно, именно общие интересы супругов стали залогом крепкой семьи. Не помешали ни разница в возрасте (Нина Кирсо моложе мужа на 9 лет), ни тот факт, что для Андрея этот брак стал вторым. В 1998-м певица родила Розанову сына.

Болезнь Нины Кирсо:

В 2018 году поклонников Нины Кирсо взволновала новость о состоянии здоровья певицы. 1 июня ее нашли без сознания в собственном доме. Тревогу забили соседи, муж и сын Нины Кирсо были на гастролях. Медики немедленно забрали певицу в больницу. Вскоре выяснилось, что она перенесла инсульт, но так как первая помощь не была ей вовремя оказана, состояние оказалось критичным.

На следующий день Нине Кирсо сделали операцию. Состояние певицы стабилизировалось, однако она была введена в кому. По словам родных, женщина не страдала вредными привычками и вела здоровый образ жизни. На гипертонию, которая у нее начала проявляться недавно, Нина практически не обращала внимание. Весной 2019 года Нина вышла из комы и начала открывать глаза, однако на поправку так и не пошла.

"Песни в ее исполнении звучали во всех альбомах группы, ее знали и любили не только на территории СССР, но и во многих странах мира. Нина Кирсо была соавтором нескольких песен группы "Фристайл", она автор музыки песен "Коли ти поряд" и "Україна-ненька" (к которой написала также большую часть текста). Нина была награждена знаком отличия "Патриот Украины" и рядом других почётных наград. Ее голос навсегда останется в наших песнях и в наших сердцах. Вечная память!" – сказано в сообщении на странице коллектива.