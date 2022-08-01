30 июля ушла из жизни Нишель Николс.

30 июля на 90-ом году жизни умерла американская актриса, певица и актёр озвучивания Нишель Николс. Она прославилась благодаря роли лейтенанта Нийоту Ухуру в "Звездному пути".

Об этом рассказал ее сын Кайл Джонсон, пишет CNN. Он уточнил, что звезда умерла "по естественным причинам".

"Прошлой ночью моя мама, Нишель Николс, умерла по естественным причинам. Однако ее свет, как и древние галактики, которые мы видели впервые, останется для нас и будущих поколений, чтобы наслаждаться им, учиться и черпать вдохновение", - сказал Кайл.

Отметим, что всемирную славу звезде принесла роль лейтенанта в "Звездном пути". Это было в 1966 году. Также она сыграла и в таких известных фильмах как "Бэтмен" и "Человек-паук". Кроме того она выпустила два музыкальных альбома.

Напомним, недавно стало известно, что от рака умерла известная украинская блогерша. Вера Бочкур на протяжении четырех лет боролась с онкологией вместе со своим сыном.

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