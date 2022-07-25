Актер скончался в возрасте 80 лет.

24 июля умер английский актер Дэвид Уорнер, сыгравший в таких культовых фильмах как "Титаник", "Омен", "Трон", "Затеряннвй мир" и "Планета обезьян".

Известно, что последние дни он провел в доме престарелых, в котором медсотрудники ухаживают за профессиональными актерами и представителями других театральных профессий. Его жизнь унесла злокачественная опухоль.

Стоит отметить, что для мира кино это большая потеря. Уорнер был талантливым актером. Это отмечали и разные кинокритики.

Академия фантастических фильмов, фэнтези и фильмов ужасов США номинировала Уорнера на премию "Сатурн" как лучшего актёра второго плана в картине "Путешествие в машине времени" (1979).

Дэвид Уорнер номинировался на премию BAFTA как лучший британский актёр за роль в картине "Морган: Подходящий случай для терапии" (1966). Он получил премию "Эмми" как лучший актёр второго плана за телесериал "Masada" (1981) и семь раз номинировался на неё.

Напомним, в ночь с 18 на 19 июля умерла известная украинская актриса Руслана Писанка. Она также боролась с онкологией, но ей не удалось победить болезнь.

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