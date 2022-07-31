Вера Бочкур умерла в возрасте 31 года.

Известная украинская блогерша Вера Бочкур умерла от рака. Известно, что женщина боролась с онкологией вместе со своим сыном.

Ее четырехлетний сын 10 месяцев боролся с онкологией, и ему таки удалось победить болезнь. Врачи диагностировали у малыша рак, когда ему было всего 5 месяцев. Специалисты говорили, что малышу может понадобиться пересадка печени, поэтому Вера решила стать донором для своего единственного сына.

Когда она проходила обследование, то узнала, что и у нее есть эта страшная болезнь - рак толстого кишечника с метастазами в печень. Четыре года она боролась с недугом, но спасти ей жизнь, увы, не удалось.

После трагического события в инста-блоге Веры появилось письмо, которое она заранее написала для своих подписчиков. Вот только кто его опубликовал после ее смерти - неизвестно.

"Если вы читаете это сообщение, то, к сожалению, случилось худшее... Я всегда думала, что так много скажу в последнем посту, но когда я начала понимать, что это может произойти скоро, все слова словно вылетели... Я хочу, чтобы вы запомнили меня всегда улыбающейся, счастливой, сильной и красивой, как на этом фото. Я хочу, чтобы вы жили здесь и сейчас, ценили жизнь, берегли друг друга, любили Бога всем сердцем, не забывали говорить "спасибо" и никогда не сдавались! Обнимаю вас сердцем и хочу сказать вам спасибо, благодаря вам, я прожила самые крутые 4 года жизни, хотя поначалу так много мне не давали! Я верю, что мой блог был для вас полезен. Я уже на небе", – говорится в сообщении.

На смерть Веры отреагировал и ее супруг, футболист Роман Бочкур. Он лаконично написал в своем блоге: "Покойся с Богом, Веруня…"

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