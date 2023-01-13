Лизе Мари было 54 года. Точная причина ее кончины неизвестна, но мировые СМИ пишут об остановке сердца.

Умерла певица Лиза Мари Пресли - единственная дочь и наследница Элвиса Пресли. Она была первой женой Майкла Джексона и второй женой Николаса Кейджа. Об этом сообщает Variety.

СМИ пишут, что Лизу Мари нашли без сознания в ее доме в Калифорнии. У нее остановилось сердце. Медики сделали ей укол адреналина, чтобы восстановить пульс, но это не помогло.

Позднее мать Лизы Мари Присцилла Пресли подтвердила смерть дочери.

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"С огромной болью я вынуждена сообщить ужасающую новость, что моя прекрасная дочь Лиза Мари нас покинула", - сообщила экс-жена Пресли. Однако о причине кончины 54-женщины она ничего не говорила.

Лиза Мари Пресли: чем известна

Единственная дочь Элвиса Пресли родилась в 1968 году в Мемфисе. В девятилетнем возрасте девочка потеряла отца и стала единственной наследницей его имущества.

Лиза Мари в 2003 году выпустила первый сильный альбом, в 2005 - второй, в 2012 - третий и последний.

В 1994 году девушка вышла замуж за известного певца Майкла Джексона, однако спустя два года пара рассталась.

В 2002 году дочь Пресли снова вышла замуж. Ее избранником стал Николас Кейдж - американский актер и кинорежиссер, который был поклонником отца Лизы Мари. Пара рассталась всего через четыре месяца после свадьбы.

Напомним, появились подробности смерти внука Элвиса Пресли.

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