Нашли застреленным: появились подробности смерти внука Элвиса Пресли

Близкий к семье источник утверждает, что Бенджамин долгое время "боролся", поэтому смерть, хотя и шокирующая, не стала бы "огромным сюрпризом" для семьи.

Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио умер дома от ранения, сделанного огнестрельным оружием.

Об этом сообщает Daily Mail.

Читайте такжеДжастин Бибер побил рекорд Элвиса Пресли

Тело сына Лизы Мари Пресли нашли утром в воскресенье, 12 июля, в особняке матери в Калабасе в Калифорнии. За неимением других доказательств, причиной смерти указано самоубийство.

Близкий к семье источник утверждает, что Бенджамин долгое время "боролся", поэтому смерть, хотя и шокирующая, не стала бы "огромным сюрпризом" для семьи. Однако, что именно стало причиной его суицидального поступка - не разглашается.

Как сообщал УНИАН, как и его звездный дедушка Бенджамин Кио также занимался музыкой, в 2009 году он заключил со звукозаписывающим лейблом контракт на пять миллионов долларов. Его мать - дочь Элвиса и Присциллы Пресли - Лиза Мари Пресли является известной певицей, она была замужем за певцом Майклом Джексоном и актером Николасом Кейджем.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram