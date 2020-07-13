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Нашли застреленным: появились подробности смерти внука Элвиса Пресли

14:45, 13 июля 2020
Звезды
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Тело сына Лизы Мари Пресли нашли в особняке матери в Калифорнии / фото Instagram/lisampresley

Об этом сообщает Daily Mail.

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Тело сына Лизы Мари Пресли нашли утром в воскресенье, 12 июля, в особняке матери в Калабасе в Калифорнии. За неимением других доказательств, причиной смерти указано самоубийство.

Близкий к семье источник утверждает, что Бенджамин долгое время "боролся", поэтому смерть, хотя и шокирующая, не стала бы "огромным сюрпризом" для семьи. Однако, что именно стало причиной его суицидального поступка - не разглашается.

Как сообщал УНИАН, как и его звездный дедушка Бенджамин Кио также занимался музыкой, в 2009 году он заключил со звукозаписывающим лейблом контракт на пять миллионов долларов. Его мать - дочь Элвиса и Присциллы Пресли - Лиза Мари Пресли является известной певицей, она была замужем за певцом Майклом Джексоном и актером Николасом Кейджем.

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Теги: #самоубийство