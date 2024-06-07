Она была самым известным двойником королевы.

Британская актриса Жанетт Чарльз, которая много лет играла королеву Елизавету II и известна по фильмам "Остин Пауэрс", "Голый пистолет" и другим киноработам, ушла из жизни. Женщине было 96 лет. Об этом сообщает издание The Guardian.

По словам дочери актрисы, Жанетт умерла в доме престарелых. Что стало причиной смерти - неизвестно.

"Мама была настоящим персонажем. У нее была удивительная жизнь. Она всегда уважала королеву и любила королевскую семью. Нам ее очень будет не хватать", - написала дочь звезды.

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Интересно, что женщина умерла в том же возрасте, что и королева Елизавета II. У Чарльз остались дочь Кэрол и сыновья Дэвид и Питер.

Что известно о Жанетт Чарльз

Жаннет еще с юных лет привлекала внимание своим сходством с представительницей королевской семьи. В течение 50 лет Чарльз постоянно появлялась на телевизионных ток-шоу, снималась в рекламе и клипах, играя королеву Елизавету II.

О своей карьере покойная актриса рассказывала так:

"Один агент сказал, что мое сходство с королевой может быть хорошим источником дохода. Я также играла в любительских спектаклях, посещала уроки ораторского искусства. А гонорары были очень высокими. Я не думаю, что кто-то раньше зарабатывал на жизнь, будучи похожим на кого-то из знаменитостей, но теперь это целая индустрия".

Женщина сыграла в более 50 фильмах и сериалах, самые известные из которых: "Голый пистолет", "Остин Пауэрс", "Место преступления", "Европейские каникулы" и многие другие. В 2014 году Жаннет ушла на пенсию и редко появлялась на публике.

Напомним, недавно ушел из жизни звезда "Крепкого орешка-2" Том Бауэр.

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