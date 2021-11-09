Актер написал мемуары.

Известный голливудский актер Уилл Смит в мемуарах "Уилл" поделился подробностями интимной жизни со своей женой Джадой Пинкетт. Пара поженилась в 1997 году.

Об этом он рассказал в беседе с Опрой Уинфри, обсуждая мемуары накануне их выхода, пишет Insider.

"Мы пили каждый день, мы занимались сексом несколько раз в день в течение четырех месяцев подряд. Я начал задаваться вопросом, было ли это соревнованием. В любом случае, насколько я мог судить, у меня было только две возможности: я собирался удовлетворить эту женщину сексуально или я собирался умереть", – написал Смит в своей автобиографии.

Актер считает основой крепких отношений и долгого брака "бесконечно долгие, блаженные и продуктивные" разговоры с женой:

Читайте такжеИзвестный актер обручился с женихом и совершил каминг-аут"Я и Джада до сих пор, если мы начинаем говорить, делаем это не менее четырех часов. Четыре часа мы обмениваемся предложениями. Вот почему мы смогли все выдержать и вот почему мы все еще вместе, не выжимая друг из друга все соки. Это похоже на способность решать проблемы. Я никогда не встречал такого человека, как Джада".

Ранее Уилл Смит признался, что задумывался о гареме, среди которых бы были звезды Голливуда.

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Автор: Катерина Шварц