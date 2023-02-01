Марина Голд разочаровалась в Алексе.

Участница 12 сезона шоу "Холостяк", которая покинула проект за шаг до финала, Марина Голд рассказала о главном герое Алексе Топольском. Девушка отметила, что у него нет ни бизнеса, ни денег.

В интервью Виктории Сироклин Марина призналась, что ей было все равно на состояние Алекса, ведь она может влюбиться в мужчину, даже если у него нет денег. Однако ее смущало другое - ей казалось, что он не до конца искренний.

"Иногда мне казалось, что он играет, я не могла понять, какой он настоящий", - сказала Голд.

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Кроме того, девушка рассказала, что после окончания проекта Топольский связался почти со всеми девушками, кроме нее. По ее словам, ее это обидело, но спустя какое-то время она отошла и ей стало все равно на "холостяка".

"Хорошо, что уже год прошел, и мне плевать на него. Мне вообще его поведение на проекте не понравилось. Я убедилась, что это человек, которого вообще не знаю. Анализируя то, как он обращался с другими, я могу сказать, что в жизни не могла быть с таким человеком. Влюбленность на проекте строилась только на том, что я очень мечтательна, наивна", - добавила участница.

Напомним, как изменились самые яркие участницы 12 сезона шоу "Холостяк".

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