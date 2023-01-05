По словам Саши, создатели проекта пытались настроить девушек друг против друга.

Участница 12 сезона шоу "Холостяк" Саша Мудрая высказалась о конфликтах между ней и Мариной Голд. Изначально зрители видели их подружками, а позже они начали конфликтовать.

Как призналась Мудрая на своей странице в Instagram, создатели проекта всячески пытались их рассорить. Стоит отметить, что и ранее участницы говорили о том, что их просили говорить гадости друг о друге, чтобы надольше задержаться на проекте.

"Наши отношения были самыми крепкими на проекте, если говорить о том, что происходило в доме между девочками. Даже не сосчитать, сколько раз нас пытались рассорить. Мы упорно не хотели верить в то, что это возможно, но как я и говорила, когда на горизонте появляется мужчина, который обеим интересен, женская дружба может пойти по швам", - начала рассказ Мудрая.

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Она добавила, что действительно злилась на Марину, когда та вмешалась в ее индивидуальное свидание с Алексом Топольским. Однако девушки пришли к согласию уже после проекта. Сейчас они живут в Америке и продолжают общаться. Более того, Марина была одной из первых, кто написала Саше 24 февраля, когда началась полномасштабная война.

Мудрая отметила, что после этого у нее произошла переоценка ценностей:

"Я искренне рада, что судьба свела нас вновь, только уже в незнакомой для нас стране. Мы обе начинаем свою американскую жизнь с нуля, обе испытываем все тяжести иммиграции и постоянный стресс. Я безумно благодарна, что этот человек есть в моей жизни, и в любую трудную минуту мне есть к кому обратиться и взаимно прийти на помощь. Сейчас это, как никогда, ценно. Мы обе умеем радоваться мелочам, любим спорт и вкусно поесть, на этом и сошлись".

Скандал между Мариной и Сашей

В 10 выпуске шоу Алекс Топольский написал Марине письмо, которое она оставила на видном месте. Конечно, девушки его прочитали. В этом Марина обвинила Сашу, с которой жила в одном номере.

Саша Мудрая считает, что оставленное на видном месте письмо было ловушкой.

"Ситуация с письмом для меня все ещё остаётся загадкой, Марина до сих пор мне не признается было это ловушкой или нет. Несмотря на наш конфликт в 10 серии, нам удалось простить друг друга и сохранить нашу дружбу", - сказала Мудрая.

Также об этом высказалась и сама Марина. Она признала, что в этом была и ее вина, ведь письмо нужно было спрятать. Но она не стала этого делать, ведь сама бы никогда не трогала чужое.

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