Известная певица Шакира, которая летом 2022 года рассталась с мужем Жераром Пике после 11 лет брака, испугала фанатов. Звезда записала шуточное видео, в котором многие увидели жуткий намек.
В своем Instagram Шакира опубликовала ролик, на котором она будто бы убирает "место преступления". Певица моет пол шваброй под песню SZA - Kill Bill, в которой поется об убийстве бывшего.
"Я могла бы убить бывшего, не самая лучшая идея. Его новая подружка на очереди, как я дошла до такого? Я могла бы прикончить бывшего, но все ещё его люблю, хотя лучше быть в тюрьме, чем в одиночестве", - говорится в песне, которую напевала Шакира.
Конечно, певица, скорее всего, попросту шутит и "хайпует" на своем расставании. Не так давно она выпустила песню о разводе. В ней она "разнесла" Жерара пике в пух и прах. Теперь же звезда шутит об "убийстве" бывшего.
Однако не все поклонники оценили юмор. Многие всерьез переживают и считают, что Шакира слишком болезненно переживает расставание. Некоторые даже советуют певице обратиться за помощью.
Напомним, ранее СМИ вычислили вероятную пассию футболиста. Вероятно, Пике променял Шакиру на молодую студентку.