Она пока не дает комментарии по этому поводу.

У российской актрисы Светланы Светличной, которая известна по роли в фильме "Бриллиантовая рука", обнаружили рак.

По словам некоторых росСМИ, у 84-летней женщины нашли новообразование под нижней челюстью.

"Последний месяц Светличную мучила ноющая боль в левом ухе. Женщину положили на обследование. На ее шее обнаружили увеличенные вдвое лимфоузлы, а УЗИ показало трехсантиметровую опухоль", - пишут росСМИ.

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Актрису направили к врачу-онкологу, чтобы подобрать план лечения. Пока ей назначили КТ и, поговаривают, что нужна будет операция.

Что известно о Светлане Светличной

Актриса Светлана Светличная снялась в более 40 фильмах. Самая известная ее киноработа - "Бриллиантовая рука", в которой она запомнилась благодаря фразе: "Не виновата я! Он сам пришел!".

У Светличной не впервые проблемы со здоровьем. В частности, в марте этого года у актрисы случился острый инфаркт миокарда. Женщину срочно госпитализировали. Также она много лет страдает деменцией, из-за чего находилась под наблюдением в психиатрической больнице.

О своей позиции относительно войны в Украине Светлана молчит.

Напомним, ранее у известной украинской актрисы Екатерины Молчановой обнаружили рак.

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