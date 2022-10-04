Врачи диагностировали у звезды соматоморфную головную боль, вызванную функциональным обломком мозга.

Украинская актриса Екатерина Тышкевич неоднократно жаловалась на сильные головные боли, из-за которых ей сложно было даже глаза открытыми держать. Много лет звезда обращалась к разным специалистам, но ни один из них так и не смог поставить ей диагноз. Позже она решилась попросить финансовой помощи у поклонников, чтобы отправиться на лечение за границу.

Этой осенью Тышкевич должна была отправиться в Европу, но все же останется в Украине, так как отечественные врачи таки сумели поставить ей диагноз - соматоморфную головную боль, вызванную функциональным обломком мозга.

"Сейчас подобрано фармацевтическое лечение и определенные физические нагрузки и психотерапия (проходила ее уже 1,5 года, сейчас изменила направление и нашла нового специалиста). Хотя большинство врачей согласны с тем, что я не нуждаюсь в психотерапии, а имею именно проблему с нарушением биохимии мозга, вызванной родовой травмой (до 7 месяцев у меня было установлено ДЦП). До поры до времени детское тело компенсировало эту проблему, а сейчас последствия вышли вот на такой уровень", - написала актриса в Instagram. Видео дня

Она добавила, что у нее еще остались деньги, которые ей отправляли поклонники на лечение за границей. Но, так как звезда остается в Украине, она решила пожертвовать собранную сумму на нужды ВСУ.

Напомним, в июле этого года известная украинская актриса пожаловалась на страшную болезнь. Катя рассказала, что от боли она даже не могла открывать глаза.

Девушка уточнила - ищет все способы решить свои проблемы со здоровьем. Надеется даже на церкви и иконы.

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