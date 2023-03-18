Вона решила развенчать миф о том, что звезды всегда ходят в дизайнерских платьях и идеально выглядят.

Известная актриса Ева Лонгория решила показать своим фанатам реальную жизнь. Звезда "Отчаянных домохозяек" развенчала миф об идеальной жизни артистов.

В своем TikTok актриса опубликовала шуточное видео. На нем звезда сначала дефилирует в дизайнерском платье и с роскошным макияжем. Лонгория умеет эффектно выглядеть, потому часто появляется на публике в подобных образах.

Однако затем показана другая сторона жизни звезд. Лонгория показалась с краской на голове. Она сидела в парикмахерской и лакомилась едой, не стесняясь отсутствия голливудской укладки и яркого макияжа.

Видео дня

"Давайте будем настоящими на секундочку", - подписала видео актриса.

Ева Лонгория в реальной жизни - видео

Реакция фанатов на шуточный ролик актрисы:

"Мне кажется, что в "Отчаянных домохозяйках" она играла саму себя"

"Она всегда невероятная! Обожаю ее!"

"Одно другому не мешает. Она прекрасна в любом образе и в любом наряде"

"Моя героиня, смелая и всегда красивая"

"Спасибо, что не строите из себя неземную королеву, спасибо, что вы такая же, как и все женщины".

Напомним, недавно Лонгория сверкнула стройной фигурой в купальнике. Звезда "Отчаянных домохозяек" держит себя в отличной форме.

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