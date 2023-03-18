Известная актриса Ева Лонгория решила показать своим фанатам реальную жизнь. Звезда "Отчаянных домохозяек" развенчала миф об идеальной жизни артистов.
В своем TikTok актриса опубликовала шуточное видео. На нем звезда сначала дефилирует в дизайнерском платье и с роскошным макияжем. Лонгория умеет эффектно выглядеть, потому часто появляется на публике в подобных образах.
Однако затем показана другая сторона жизни звезд. Лонгория показалась с краской на голове. Она сидела в парикмахерской и лакомилась едой, не стесняясь отсутствия голливудской укладки и яркого макияжа.
"Давайте будем настоящими на секундочку", - подписала видео актриса.
Ева Лонгория в реальной жизни - видео
Реакция фанатов на шуточный ролик актрисы:
- "Мне кажется, что в "Отчаянных домохозяйках" она играла саму себя"
- "Она всегда невероятная! Обожаю ее!"
- "Одно другому не мешает. Она прекрасна в любом образе и в любом наряде"
- "Моя героиня, смелая и всегда красивая"
- "Спасибо, что не строите из себя неземную королеву, спасибо, что вы такая же, как и все женщины".
Напомним, недавно Лонгория сверкнула стройной фигурой в купальнике. Звезда "Отчаянных домохозяек" держит себя в отличной форме.