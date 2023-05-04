Музыкант намекает, что может что-то знать.

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя прокомментировал анонс концерта. Недавно музыканты заявили, что летом 2024 года они будут выступать в Крыму. По словам Тополи, билеты на концерт уже продаются.

"Несколько тысяч билетов продано, я не буду говорить точную цифру, но очень много", - рассказал музыкант в эфире телемарафона.

Тополя также пошутил, что "разогрев" во временно оккупированном Крыму уже начался. Мало того, он намекнул, что может что-то знать. По словам музыканта, война состоит еще и из информационных операций.

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"Программа там будет уникальная, будет хороший очень разогрев, он уже начался. На самом деле мне кажется, что неважно, какая будет программа. Важно понимание того, что война - это на 50% боевые действия наступательного и оборонительного характера... Но весомую часть любой войны занимает собственно информационная история. Война это о психологии, война это о сигналах и об информационных операциях. Поэтому "Антитела" очень реалистичны в своих прогнозах относительно 24-го года. И наш анонс... Давайте так, задайте себе вопрос: "А вдруг "Антитела" что-то знают?" - рассказал Тополя.

Лидер группы подчеркнул, что в Крыму будет еще много "бавовны". Он и другие музыканты верят в то, что уже скоро состоится их концерт на полуострове.

"Очень много интересных событий произошло. И еще случится. Поэтому давайте рассматривать концерт группы "Антитела" как абсолютно реалистичное событие, на которое реально продаются билеты, которое реально состоится в украинском Крыму", - добавил Тополя.

Концерт группы "Антитела" в Крыму - что известно

Недавно группа "Антитела" анонсировала концерт в Крыму. Он должен состояться летом 2024 года. Как указано на афише, выступление планируется провести 23 августа на стадионе "Авангард" в Ялте.

На сайте, где размещен анонс, уже можно купить билеты. Продаются места в фан-зону. Стоимость одного билета - 900 гривень.

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