Она опубликовала первое фото после похорон.

Певица Антонина Матвиенко впервые после смерти мамы рассказала, как себя чувствует. Девушка очень тяжело переживает потерю родного человека.

На новом фото заметно, что у Тони заплаканное лицо. Отвечая на вопрос, как она, Матвиенко-младшая говорит, что для нее время как будто остановилось.

Фотографию Тоня сделала вечером, когда на улице уже было темно и только светили фонарики. Она предстала с серьезным лицом и без капли макияжа.

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Смерть Нины Матвиенко

Нина Матвиенко умерла 8 октября. Родные не озвучили причину ее смерти, однако коллеги артистки рассказали, что она боролась с недугом.

11 октября ее похоронили. Прощание с певицей проходило в филармонии. Там собралась большая очередь из людей, которые хотели почтить память народной артистки Украины.

На прощании выступила Тоня Матвиенко. Она сказала, что мама хотела, чтобы ее запомнили такой, какой она была при жизни. А также уточнила, что Нина Митрофановна не хотела, чтобы кто-то плакал на ее похоронах.

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