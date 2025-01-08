Мужчина также признался, что помогло избавиться от вредной привычки.

Британский актер Том Холланд, который известен по фильмам "Человек-Паук" и "Невозможное", впервые рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью. Об этом 28-летний мужчина откровенно признался в интервью изданию Men's Health.

В январе 2022 года знаменитость решил сделать месячный перерыв в приеме алкоголя. За этот период, по словам Тома, он понял многие вещи.

"Каждую пятницу после работы мы с друзьями встречались и говорили друг другу: "Давайте напьемся и хорошо проведем время". Я выпивал достаточно, чтобы испортить себе следующий день. Я пил алкоголь на публичных мероприятиях, поэтому первый месяц трезвости был для меня тревожно тяжелым", - сказал актер.

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Он также добавил, что однажды его брат предложил попробовать продержаться еще месяц без вредной привычки. Затем Холланд начал работу над новой кинолентой и не хотел подставлять команду. Через некоторое время ему уже не хотелось пить вообще.

"Я достаточно волевой. Когда я решу что-то сделать, то действительно это сделаю. Я много полагался на близких: семью, друзей, старых коллег, новых коллег, а также людей, которых я не знал, но которые также были трезвыми".

Сейчас актер уже более двух лет не употребляет алкоголь. Он советует всем вовремя останавливаться и менять свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее стало известно, что Том Холланд сделал предложение Зендее после восьми лет отношений. По словам инсайдеров, романтическое событие произошло в период между Рождеством и Новым годом в одном из домов девушки в США.

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