Популярная певица побывала в Италии.

Известная украинская певица Тина Кароль побывала в Италии, где встретилась с Папой Римским. Видео она поделилась у себя на странице, вызвав бурные обсуждения со стороны аудитории.

В ролике видно, что исполнительница хита "Скандал" подошла к Папе, пожала ему руку, вручила подарок. Что именно за подарок - неизвестно, но со стороны он похож на книгу.

После этого артистка несколько минут о чем-то говорила с Папой. Во время разговора он улыбался и эмоционально реагировал на слова Тины Кароль.

Видео дня

Отметим, что Кароль и Папа Римский могли встретиться в Ватикане на мероприятии по случаю 50-й годовщины открытия коллекции современного искусства Музеев Ватикана.

Чем занимается Тина Кароль сейчас

Украинская певица дает благотворительные концерты по всему миру, чтобы привлечь внимание мировой общественности к тому, что происходит в Украине по вине России.

С началом полномасштабной войны Тина отказалась от всех своих русскоязычных песен - сейчас она поет либо на украинском, либо на английском.

Также она часто публикует в своем блоге, на который подписаны почти два миллиона человек, фото, подтверждающие геноцид украинского народа, который совершает Россия.

Напомним, Тина Кароль впечатлила сексуальными танцами на каблуках.

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