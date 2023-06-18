Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками впечатляющим видео, на котором она соблазнительно танцует под свою песню "Honey/Мед".
В кадре знаменитость предстала в черных брючных штанах и кроп-топе, который оголял ее животик. Дополнила Кароль образ босоножками на высоком каблуке в тон наряда. Волосы она распустила, а на лицо нанесла легкий мейк-ап.
Стоит отметить, что певица очень пластичная. Она не только покрутилась перед камерой, продемонстрировав свою гибкость, но и станцевала на полу, задрав одну ножку едва ли не за голову.
Как отреагировали пользователи сети
- "Королева украинской сцены"
- "Волшебная"
- "Какая горячая"
- "Очень сексуальная"
- "Невероятные движения"
- "Лучшая"
Напомним, Тина Кароль получила спецнаграду "За благотворительность и меценатство" от премии YUNA. На церемонии ее не было, однако она записала видеообращение, в котором вспомнила и своего умершего от рака мужа Евгения Огира.