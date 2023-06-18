Тина Кароль покрутилась перед камерой / instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками впечатляющим видео, на котором она соблазнительно танцует под свою песню "Honey/Мед".

В кадре знаменитость предстала в черных брючных штанах и кроп-топе, который оголял ее животик. Дополнила Кароль образ босоножками на высоком каблуке в тон наряда. Волосы она распустила, а на лицо нанесла легкий мейк-ап.

Стоит отметить, что певица очень пластичная. Она не только покрутилась перед камерой, продемонстрировав свою гибкость, но и станцевала на полу, задрав одну ножку едва ли не за голову.

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Как отреагировали пользователи сети

  • "Королева украинской сцены"
  • "Волшебная"
  • "Какая горячая"
  • "Очень сексуальная"
  • "Невероятные движения"
  • "Лучшая"

Напомним, Тина Кароль получила спецнаграду "За благотворительность и меценатство" от премии YUNA. На церемонии ее не было, однако она записала видеообращение, в котором вспомнила и своего умершего от рака мужа Евгения Огира.

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