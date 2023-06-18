Фаны в восторге от ее гибкости.

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками впечатляющим видео, на котором она соблазнительно танцует под свою песню "Honey/Мед".

В кадре знаменитость предстала в черных брючных штанах и кроп-топе, который оголял ее животик. Дополнила Кароль образ босоножками на высоком каблуке в тон наряда. Волосы она распустила, а на лицо нанесла легкий мейк-ап.

Стоит отметить, что певица очень пластичная. Она не только покрутилась перед камерой, продемонстрировав свою гибкость, но и станцевала на полу, задрав одну ножку едва ли не за голову.

Видео дня

Как отреагировали пользователи сети

"Королева украинской сцены"

"Волшебная"

"Какая горячая"

"Очень сексуальная"

"Невероятные движения"

"Лучшая"

Напомним, Тина Кароль получила спецнаграду "За благотворительность и меценатство" от премии YUNA. На церемонии ее не было, однако она записала видеообращение, в котором вспомнила и своего умершего от рака мужа Евгения Огира.

Вас также могут заинтересовать новости: