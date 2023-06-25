Тина Кароль ответила, Зачем подарила Папе Римскому "Мариупольский дневник" 

Певица отметила, что это очень важно.

Певица Тина Кароль рассказала, что во время недавней встречи с Папой Римским она подарила ему "Мариупольский дневник". В прошлом году история о мальчике, который писал о жизни под обстрелами, разбила сердца многих украинцев.

"Его Святейшеству Папе Франциску мною был передан оригинал дневника мальчика Егора из Мариуполя, в котором нет детских мечтаний, потому что мечта выжить, о которой он пишет, не может считаться детской. Щемящие строки, где Егор отмечает, что у него "сегодня умерли 2 собаки, бабушка Галя и любимый город Мариуполь" - парализуют своей трагичностью. Егор молился, если его семье придется умереть, то пусть вместе с ним, чтобы он не остался один", - объяснила свой поступок Кароль.

На своей странице в Instagram она показала момент встречи с Папой Римским и отметила, что сейчас дневник мальчика находится в Ватикане. Это, по словам певицы, "исключительный момент истины", который олицетворяет в себе боль и отвагу целого поколения украинских детей.

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Несмотря на то, что Кароль подробно все объяснила, комментаторы начали возмущаться. Они писали, что дневник должен был остаться в Украине. Поэтому певица добавила:

"Ватикан выставил дневник у себя на странице , что является важнейшим месседжем для всего мира, и прямым месседжем поддержки Украины. Также, по пожеланию семьи Егора, дневник был не только передан Папе Римскому, но и оцифрован для дальнейшей разработки НФТ, чтобы выставить его, как лот на аукцион электронного искусства. Куда пойдут вырученные средства - семья решит сама".

Что известно о "Мариупольском дневнике"

В мае 2022 года фотограф Евгений Сосновский опубликовал фото дневника 8-летнего мальчика из Мариуполя. Ребенок писал о своей жизни под обстрелами. Мальчик пережил настоящий ад.

"Еще у меня умер дедушка. У меня - рана на спине, содранная кожа. У сестры - ранение головы. У мамы - выдранное "мясо на руке" и рана на ноге. У меня умерли 2 собаки, бабушка Галя и любимый город Мариуполь", - писал маленький украинец.

Летом стало известно, что 8-летний мальчик, которой писал дневник в Мариуполе, сумел вырваться из оккупации. Семье удалось доехать до Запорожья.

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