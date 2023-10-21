Украинская певица Тина Кароль опубликовала в инста-сториз ролик, на которм предстала в джинсах и топе. В таком образе она віглядит очень соблазнительно.
Кроме того, можно рассмотреть стальной пресс артистки. Известно, что Кароль много времени уделяет спорту, йоге, а также правильно питается. Поэтому и не странно, что Кароль в 38 лет выглядит на 25.
Поклонники восхищаются Тиной. В комментариях под ее постами они оставляют множество лайков и комплиментов. Ее называют иконой украинского шоу-бизнеса.
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Что пишут поклонники Кароль
- "Шикарная"
- "Просто роскошная"
- "Огонь"
- "Как круто, что в Украине есть такие женщины"
- "Какая невероятная девочка"
- "Лучшая"
- "Красотка"
- "Наша звезда"
Напомним, ранее Тина Кароль удивила импровизацией на сцене. Артистка исполняла одну из своих песен, во время чего внезапно решила продемонстрировать силу голоса.