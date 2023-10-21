Украинская певица Тина Кароль опубликовала в инста-сториз ролик, на которм предстала в джинсах и топе. В таком образе она віглядит очень соблазнительно.

Кроме того, можно рассмотреть стальной пресс артистки. Известно, что Кароль много времени уделяет спорту, йоге, а также правильно питается. Поэтому и не странно, что Кароль в 38 лет выглядит на 25.

Поклонники восхищаются Тиной. В комментариях под ее постами они оставляют множество лайков и комплиментов. Ее называют иконой украинского шоу-бизнеса.

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Что пишут поклонники Кароль

  • "Шикарная"
  • "Просто роскошная"
  • "Огонь"
  • "Как круто, что в Украине есть такие женщины"
  • "Какая невероятная девочка"
  • "Лучшая"
  • "Красотка"
  • "Наша звезда"

Напомним, ранее Тина Кароль удивила импровизацией на сцене. Артистка исполняла одну из своих песен, во время чего внезапно решила продемонстрировать силу голоса.

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