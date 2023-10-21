Певица регулярно занимается спортом.

Украинская певица Тина Кароль опубликовала в инста-сториз ролик, на которм предстала в джинсах и топе. В таком образе она віглядит очень соблазнительно.

Кроме того, можно рассмотреть стальной пресс артистки. Известно, что Кароль много времени уделяет спорту, йоге, а также правильно питается. Поэтому и не странно, что Кароль в 38 лет выглядит на 25.

Поклонники восхищаются Тиной. В комментариях под ее постами они оставляют множество лайков и комплиментов. Ее называют иконой украинского шоу-бизнеса.

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Что пишут поклонники Кароль

"Шикарная"

"Просто роскошная"

"Огонь"

"Как круто, что в Украине есть такие женщины"

"Какая невероятная девочка"

"Лучшая"

"Красотка"

"Наша звезда"

Напомним, ранее Тина Кароль удивила импровизацией на сцене. Артистка исполняла одну из своих песен, во время чего внезапно решила продемонстрировать силу голоса.

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