Певица показала, как может "прыгать" через октавы.

Украинская певица Тина Кароль разместила в Instagram новое видео со своего концерта. Звезда показала, как она импровизирует на выступлениях.

Артистка исполняла одну из своих песен, во время чего внезапно решила продемонстрировать силу голоса. Она отметила, что это было импровизацией и экстримом.

"Люблю эту импровизацию. Этот скачок через октавы как экстрим, который я обожаю", - написала Кароль.

На концерте артистка выступала в соблазнительном платье. Наряд подчеркнул формы певицы, откровенное декольте и игривый вырез на бедрах всегда помогают Кароль получать комплименты. При этом певица выступала на высоких каблуках, она уверенно на них держалась и даже танцевала.

Поступок певицы удивил фанов. Пользователи признались, что пение Кароль их приятно поразило. Кроме этого, комментаторы не могут сдержать эмоций и пишут:

"Тоже кайфую от твоих интонаций здесь"

"Твоя сцена, твои песни - это все, что меня волнует! Меня это вдохновляет и заставляет творить!"

"Всегда мурашки, от каждого вашего исполнения!"

"Так завораживать голосом умеете только вы".

Напомним, ранее Кароль поманила своих поклонников в новой фотосессии. Она очаровала сеть своей красотой.

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