Тина Кароль рассекретила свой максимальный вес

Артистка тщательно следит за своим весом.

Певица Тина Кароль, которая в самом свитере эротично позировала на кубе, рассекретила свой максимальный вес.

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Так, по словам исполнительницы, больше всего за всю жизнь она весила 80 кг и это не за время беременности. Такими подробностями исполнительница поделилась в программе "Слава+", передает ТСН.

Самый низкий вес у звезды был 62-63 кг. Тина призналась, что она склонна к полноте, поэтому тщательно следит за фигурой. Кароль придерживается специальной кето-диеты.

"Я ем жиры. Жир убивает жир. Я ем масло, я ем сливки, я ем сало. И все жирное, что говорят, что нельзя. Жирный бульон ..." – перечислила певица.