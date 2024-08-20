Актриса заговорила о личном.

Украинская певица Тина Кароль высказалась об однополых отношениях.

В частности, недавно артистка отвечала на вопросы подписчиков в Instagram. Один из провокационных вопросов был таким: "Могла бы влюбиться в девушку?". Тина интригующе отметила, что влюбляется не в пол, а в человека.

"Смешное. А чем девушка отличается от парня? Я могу влюбиться в личность", - написала Кароль.

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Что известно о личной жизни Тины Кароль

В 2008 году Тина вышла замуж за продюсера Евгения Огира. Позже у них родился сын Вениамин.

Позже стало известно, что у мужа певицы обнаружили рак, из-за которого он умер в 2013 году.

Кароль много лет не могла оправиться от потери близкого человека. Она не афишировала свою личную жизнь, однако ей постоянно приписывали романы с некоторыми публичными людьми. Недавно известный ведущий рассказал, что якобы Тина во второй раз вышла замуж и скрывает это. Однако сама исполнительница эту информацию не подтверждала.

Напомним, ранее певица Тина Кароль призналась, что планирует родить еще одного ребенка.

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