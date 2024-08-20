Украинская певица Тина Кароль высказалась об однополых отношениях.
В частности, недавно артистка отвечала на вопросы подписчиков в Instagram. Один из провокационных вопросов был таким: "Могла бы влюбиться в девушку?". Тина интригующе отметила, что влюбляется не в пол, а в человека.
"Смешное. А чем девушка отличается от парня? Я могу влюбиться в личность", - написала Кароль.
Что известно о личной жизни Тины Кароль
В 2008 году Тина вышла замуж за продюсера Евгения Огира. Позже у них родился сын Вениамин.
Позже стало известно, что у мужа певицы обнаружили рак, из-за которого он умер в 2013 году.
Кароль много лет не могла оправиться от потери близкого человека. Она не афишировала свою личную жизнь, однако ей постоянно приписывали романы с некоторыми публичными людьми. Недавно известный ведущий рассказал, что якобы Тина во второй раз вышла замуж и скрывает это. Однако сама исполнительница эту информацию не подтверждала.
Напомним, ранее певица Тина Кароль призналась, что планирует родить еще одного ребенка.