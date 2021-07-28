Шеф-редактор шоу заявил, что в скетче высмеяли мировые тенденции в кино.

Администрация юмористического "Дизель-шоу" оправдалась за расистский скандал из-за скетча под названием "Тарас-папуас".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы шоу.

"30 апреля этого года в эфире телеканала ICTV вышел 91 выпуск самого успешного юмористического проекта страны – "Дизель Шоу". В нем состоялась премьера номера с названием "Тарас-Папуас" нашего кино. До чего довели требования "Оскара". После премьеры в апреле и еще на протяжении месяца мнение зрителей было однозначным – номер крутой!" - сообщили в пресс-службе

При этом представители шоу назвали критику скетча неуместной. По словам шеф-редактора Алексея Беланаря, номер – защита украинской классики.

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"Напомню, вывод этого номера таков: "Послушайте вы, ремесленники, ну почему вы постоянно лезете в наши произведения, а? Вам нужно испортить сюжет? Напишите свой и потом портите. А в произведения классиков не лезьте, они вас всех переживут". Мы высмеяли тенденции мирового кино, пытаясь защитить украинскую классику от популярных решений", - подытожил менеджер.

Как ранее сообщал УНИАН, победитель шоу "Рассмеши комика" Виктор Вемуна обвинил юмористический проект "Дизель шоу" в расизме. Комик негодовал из-за того, что темнокожих людей считают объектами насмешек.

Автор: Анастасия Горбачева