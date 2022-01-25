SLAVIA описала страну словами "роскошь на грани с бедностью".

Бывшая супруга украинского артиста Дзидзьо, певица Ярослава Притула (псевдоним – SLAVIA), которая сейчас путешествует по Кубе, поделилась впечатлениями.

О нелегкой жизни кубинцев девушка рассказала в своем Instagram.

Свой рассказ SLAVIA начала со слов "роскошь на грани с бедностью".

"В стране – социализм. Средняя зарплата 60$. Чтобы увидеть настоящую жизнь кубинцев, нужно выехать за пределы туристических городов. Аптеки пусты, как и полки магазинов. Когда привозят товар, люди вынуждены стоять в нескольких часовых очередях. Дефицит всего, только не рома. Кофе, ром и сигары – основные продукты Кубы", – отметила она.

По словам певицы, официальная валюта — кубинское песо, но основная – евро: "Кубинцы считают песо фантиками, а туристам тяжело найти товары, которые можно за них приобрести. Если вы поменяли евро на песо, то их никто уже не примет".

"Автомобили здесь очень дорогие. Их передают из поколения в поколение, ремонтируют, тюнингуют, и очень ими дорожат. Это источник прибыли", – отметила исполнительница.

"Если планируете поездку на "Остров свободы", берите туда все, что можно: сладости, лекарства, косметику, капроновые колготы, одежду, обувь, канцелярские товары… На подарки пригодится все, и кубинцы будут очень рады! Люди на Кубе дружелюбны и жизнерадостны. Несмотря на тотальную бедность, они всегда улыбаются и приплясывают, оставляя после себя приятные воспоминания", – добавила SLAVIA.

Читайте также"Повезло": экс-жена Дзидзьо в секси-купальнике на Кубе рассказала чудную историюНапомним, SLAVIA отправилась на Кубу в свой первый настоящий отпуск после развода. Ранее сообщалось, как она поплавала в океане и поделилась солнечными снимками.

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