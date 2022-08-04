Певица выступает в России, пока в Украине идет война.

Известная певица Таисия Повалий перешла на сторону зла, когда осталась в России после полномасштабного вторжения в Украину. Теперь ее предлагают лишить звания народной артистки Украины.

Так, певец Павел Зибров в интервью Алине Доротюк заявил, что Повалий должна быть не народной артисткой Украины, а народной артисткой Кремля, так как она стала сильным оружием российской пропаганды против Украины.

"Очень выгодно в России, в Кремле держать народную артистку Украины, депутата Верховной Рады Украины Таисию Повалий. Глашатая того, что "все хорошо" в Украине: "Херсону хорошо, Краматорску прекрасно, Мариуполю". Потому, я думаю, ее подкармливали и подкармливают сейчас. Она выбор свой сделала и уже, я думаю, оттуда не вырвется", – сказал Зибров.

Он уточнил, чтобы лишить ее звания народной артистки Украины, достаточно решения президента. Для этого не нужно собирать депутатов Верховной Рады и проводить голосование.

Напомним, ранее Ольга Сумская высказалась о главной предательнице Таисии Повалий.

"Очень больно. Не верится, что все это происходит с Таисией. Вероятно, она спалила мосты. Есть какая-то грань возможного, и она перешла эту грань", - высказалась Сумская.

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